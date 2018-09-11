В Самарской области обмолочено 95% уборочных площадей

Уборочная компания в Самарской области идет к завершению, сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 10 сентября, в губернии обмолочено 95% площадей. Собрано 1,6 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 17 ц/га. Лидерами по валовому сбору являются Ставропольский, Кошкинский и Кинель-Черкасский районы.

"Основной объем урожая уже находится в закромах, но предстоит еще очень серьезно поработать в сентябре и октябре, - уточнил заместитель министра - руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов. - К уборке остаются поздние культуры - кукуруза на зерно и небольшие площади нута, а также подсолнечник, который относится к техническим культурам и традиционно убирается поздней осенью. В силу неблагоприятных погодных условий, в этом сезоне зерновых собрано существенно меньше, чем в прошлом году. Но в целом объемы валового сбора зерна в регионе близки к средним многолетним значениям за последние годы. Нынешнего объема урожая зерновых достаточно для того, чтобы закрыть все потребности региона".

В губернии набирает обороты уборка картофеля и овощей. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах площадь посадок картофеля составляет 4,5 тыс. га, овощами засажено 3,6 тыс. гектаров. На сегодня накопано 4,3 тыс. т картофеля при средней урожайности 225 ц/га, собрано 10,8 тыс. т овощей при средней урожайности 296 ц/га.

"У нас неплохие виды на урожай по картофелю и овощам, в первую очередь, за счет хозяйств Приволжского, Безенчукского и Ставропольского районов. Сегодня погода позволяет нам в оптимальные сроки завершить уборочную кампанию", - отметил замминистра.

В регионе идет активная работа по закладке урожая следующего года. Продолжается сев озимых, запланированная площадь (более 400 тыс. га) уже засеяна. Как отмечают в областном аграрном ведомстве, в этом году посевные площади под озимыми планируется расширить, поэтому сев в районах области будет продолжен. При этом сдерживающим фактором является отсутствие влаги, но вместе с тем в ближайшее время в регионе ожидаются дожди. Еще одной особенностью подготовки к следующему агросезону стала более тщательная подготовка почвы - вспашка и обработка полей. Под урожай следующего года уже подготовлено более 700 тыс. га пашни.