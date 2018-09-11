В связи с "Кроссом наций" будет ограничено движение в Красноглинском районе

В субботу, 15 сентября, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации" с 8 до 16 часов будет ограничено движение по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо и по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище "Лесное". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Временная схема ограничения движения транспорта представлена на сайте мэрии.