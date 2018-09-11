На должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции претендует Александр Ефанов

На сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) опубликовали предварительную повестку заседания, которое должно пройти с 17 по 21 сентября. На нем планируется рассмотрение многих организационных вопросов, в том числе — назначение председателей новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.

Напомним, 17 июля 2018 г. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании структурно самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции. Всего на территории страны будут образованы девять кассационных судов общей юрисдикции, в компетенцию которых отдадут пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. Кассационный суд общей юрисдикции шестого округа разместится в Самаре.

17 сентября ВККС планирует рассмотрение кандидатур на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Кандидат один - Александр Ефанов, 19 января этого года вступивший в должность председателя арбитражного суда Самарской области.

Ранее он 12 лет (до 2017 года) был главой Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, а потом с июня 2017 по январь 2018-го работал в судебной коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

В повестке заседания ВККС значится также рассмотрение назначения Вадима Ментова на должность заместителя председателя Приволжского окружного военного суда, который размещается в Самаре. Он уже занимает этот пост, и был назначен на него указом президента РФ от 3 декабря 2012 года.