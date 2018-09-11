За долги перед СКС в кафе на ул. Земеца перекрыли систему водоотведения

Специалисты "РКС-Самара" затампонировали канализацию должнику - собственнику помещения на ул. Земеца. Помещение сдается в аренду под кафе, однако плата за поставку воды не производилась с марта 2018 года. Кроме того, с января 2017 года собственник не платил за негативное воздействие (сброс стоков предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ). Общий долг составил чуть более 8 тысяч рублей. Работникам "РКС-Самара" для получения указанной суммы пришлось несколько раз ездить к абоненту с уведомлениями. В последний раз арендатору под роспись было вручено предупреждение о тампонировании канализации. Но и оно не подействовало, поэтому во вторник, 11 сентября, бригада цеха канализации за 10 минут установила на систему водоотведения кафе заглушку.

Сработало. Бригада еще не успела спуститься с технического этажа, а владелец помещения уже звонил в бухгалтерию с желанием оплатить долг. Правда, за это время долг практически удвоился, т.к. теперь должник, согласно действующему законодательству, будет обязан сначала оплатить стоимость установленной заглушки, затем сам долг, и только после этого работа канализации будет восстановлена.

Общий долг абонентов "РКС-Самара" сегодня приближается к 1,5 млрд рублей. Из всех способов воздействия на неплательщиков самими эффективными остаются установка так называемой "пирамиды должника" и тампонирование канализации. Последний метод применяется различными ресурсными и управляющими компаниями, при этом в первую очередь тампонируют отдельные квартиры, реже - помещения юридических лиц.