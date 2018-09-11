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ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на три процентных пункта

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ запускает бонусную опцию "Заемщик", которая позволяет клиентам снизить ставку до 7,9% по кредиту и уменьшить ежемесячный платеж, совершая привычные ежедневные транзакции.

Опция доступна для всех владельцев "Мультикарты" в виде дисконта к ставке по потребительскому кредиту или ипотеке в зависимости от суммы совершаемых покупок. Чем больше транзакций совершает клиент, тем меньше становится ставка по его основному займу. Максимальный размер скидки - 3 п.п. по кредиту наличными и 0,6 - по ипотеке. Предложение касается как действующих, так и планируемых кредитов.

Если у клиента несколько кредитов, то ставка снижается по тому из них, где задолженность больше. Для новых клиентов в месяц оформления "Мультикарты" банк предоставляет максимальный процент дисконта независимо от суммы совершенных покупок.

Подключить опцию "Заемщик" можно в мобильном банке ВТБ-Онлайн, по телефону или в ближайшем отделении банка.

"С начала сентября мы снизили ставки по кредитам наличными и изменили условия выдачи, - рассказывает Дмитрий Поляков, вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ. - Согласно новым правилам, минимальная ставка по кредитам наличными составляет 10,9%, что сегодня является одним из лучших рыночных предложений. Опция "Заемщик" позволяет клиенту самостоятельно устанавливать процент по кредиту, то есть не переплачивать. Это уникальный продукт, аналогов которому нет ни в одном другом банке".

С начала 2018 года ВТБ трижды снижал ставки по кредитам наличными. В результате они уменьшились в среднем на 5 п.п. Теперь в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более доступен клиентам по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч - 11,7%. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.

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