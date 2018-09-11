Сотрудники ФСБ изъяли оружие и патроны у владельца мини-музея

В Жигулевске полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного коллекционера.

Ранее обыски у 51-летнего мужчины провели сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области.

На его даче в СНТ "Водник 2" 5 сентября нашли и изъяли револьвер системы Наган, пистолет испанского производства Star калибра 5,6 мм, 166 патронов калибра 5,6 мм, 11 патронов калибра 7,62 мм и девять патронов разного калибра.

Известно, что задержанный является коллекционером, у него дома - мини-музей с образцами деактивированного огнестрельного и холодного оружия времен Великой Отечественной войны, предметами быта советских и фашистских солдат.