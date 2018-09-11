Сотрудники ФСБ изъяли оружие и патроны у владельца мини-музея

В Жигулевске полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении местного коллекционера.
Ранее обыски у 51-летнего мужчины провели сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области.
На его даче в СНТ "Водник 2" 5 сентября нашли и изъяли револьвер системы Наган, пистолет испанского производства Star калибра 5,6 мм, 166 патронов калибра 5,6 мм, 11 патронов калибра 7,62 мм и девять патронов разного калибра.
Известно, что задержанный является коллекционером, у него дома - мини-музей с образцами деактивированного огнестрельного и холодного оружия времен Великой Отечественной войны, предметами быта советских и фашистских солдат.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.