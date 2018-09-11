Проект "Умный город" в Тольятти реализуют с помощью гибридной энергетики, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
В институте гибридной энергетики "Градиент Килби" в Автограде состоялось совещание с участием президента Торгово-промышленной палаты Тольятти Виктора Шамрая, руководителя Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина, руководителя гордепартамента информационных технологий и связи Елены Балашовой, представителей регионального министерства экономического развития, инвестиций и торговли, Тольяттинского государственного университета.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, основной темой мероприятия стало использование гибридной энергетики в реализации проектов цифровой трансформации.
Мероприятие состоялось в рамках деятельности Проектного офиса цифрового развития Самарской области.
Напомним, проектный офис, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера, начал свою работу в начале сентября. В задачи организации входят обеспечение вывода регионального бизнеса в соответствующей сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области.
Компания "Градиент Килби" получила статус резидента ОЭЗ технико-внедренческого типа "Иннополис" в IT-центре России, создав там центр компетенций в распределенной цифровой энергетике. Компания является интегратором Smart Grid решений (умных сетей), занимается внедрением энергоэффективных решений в инженерных сетях и элементах конструкций, проектированием малых локальных солнечных электростанций, геотермальных станций, разработкой рациональных решений по краткосрочному и долгосрочному хранению зеленой энергии (электрические и водородные накопители энергии).
Технический директор "Градиент Килби" Константин Соснов проинформировал о том, что целый ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (системы "Умный дом", "Умный город", экономия ресурсов) выполняются совместно с Тольяттинским государственным университетом и подходят для применения в ряде муниципальных учреждений, таких как школы, больницы, административно-хозяйственные здания и так далее. Также был изучен ряд вопросов применения подобных решений для бизнеса. Участники встречи получили информацию об опыте компании по взаимодействию с коммерческими структурами.
Руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин отметил, что в реализации программы "Умный город" нужно использовать те решения, которые относительно недороги и снижают издержки муниципального хозяйства. Кроме того, необходимо прорабатывать вопросы внедрения таких решений с застройщиками.
Участники встречи приняли решение об экспертном взаимодействии с целью внедрения технологий умного энергоснабжения и теплоснабжения зданий на территории Тольятти. Кроме того, достигнута договоренность о проведении экспертной сессии по подготовке заявки Тольятти для участия в пилотной программе реализации проекта "Умный город" Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Последние комментарии
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Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.