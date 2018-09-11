В пос. Гранный неизвестные вломились в дом и забрали оттуда 3,7 млн руб. наличными и оружие

В Новокуйбышевске полиция расследует дерзкое ограбление, которое произошло в пос. Гранный около 8:00 10 сентября.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, преступников было двое. Они забрали из частного дома золотые украшения, часы и наличные - 3,7 млн рублей. Также преступники нашли хранившееся в доме ружье "Сайга" и карабин ОП-СКС. Было ли у владельцев разрешение на хранение оружия, пока неизвестно.
Согласно сведениям того же источника, дом принадлежит 45-летней женщине, которая является индивидуальным предпринимателем.
Уголовное дело в полиции возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере"), на след преступников выйти пока не удалось.
Интересно, что это уже не первый случай в Самарской области, когда преступники забирают из дома оружие. Аналогичный инцидент расследуется в Красноярском районе, где из дома сотрудницы местного подразделения ПФР украли охотничье ружье, патроны, сигнальный револьвер, пневматический пистолет, пистолет-пулемет, охотничий нож, патефон времен Великой Отечественной войны, ноутбук и серебряные серьги.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.