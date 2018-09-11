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В пос. Гранный неизвестные вломились в дом и забрали оттуда 3,7 млн руб. наличными и оружие Сотрудники ФСБ изъяли оружие и патроны у владельца мини-музея Сотрудники ФСБ в Самаре задержали оружейного барона Из-за смерти двух рабочих на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" возбудили уголовное дело В нацпарке "Самарская Лука" снова зафиксировали браконьерство

Преступления Происшествия

В пос. Гранный неизвестные вломились в дом и забрали оттуда 3,7 млн руб. наличными и оружие

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске полиция расследует дерзкое ограбление, которое произошло в пос. Гранный около 8:00 10 сентября.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, преступников было двое. Они забрали из частного дома золотые украшения, часы и наличные - 3,7 млн рублей. Также преступники нашли хранившееся в доме ружье "Сайга" и карабин ОП-СКС. Было ли у владельцев разрешение на хранение оружия, пока неизвестно.

Согласно сведениям того же источника, дом принадлежит 45-летней женщине, которая является индивидуальным предпринимателем.

Уголовное дело в полиции возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере"), на след преступников выйти пока не удалось.

Интересно, что это уже не первый случай в Самарской области, когда преступники забирают из дома оружие. Аналогичный инцидент расследуется в Красноярском районе, где из дома сотрудницы местного подразделения ПФР украли охотничье ружье, патроны, сигнальный револьвер, пневматический пистолет, пистолет-пулемет, охотничий нож, патефон времен Великой Отечественной войны, ноутбук и серебряные серьги.

Гид потребителя

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