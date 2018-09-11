В историческом парке "Россия - моя история" открылась выставка, посвященная роду Аксаковых

Во вторник, 11 сентября, в историческом парке "Россия- моя история", что в ТЦ "Гудок", открылась выставка, посвященная роду Аксаковых (0+), передает корреспондент Волга Ньюс.

Экспозиция приурочена к 165-летию первой публикации сказки Сергея Тимофеевича Аксакова "Аленький цветочек" и 195-летию еще одного представителя этого рода - публициста Ивана Сергеевича Аксакова.

На выставке можно увидеть старые и современные фотографии памятных мест в Самаре, связанных с пребыванием здесь Аксаковых. Большая часть фотографий связана с жизнью Григория Сергеевича Аксакова, седьмого самарского губернатора. Можно, например, увидеть, как выглядели раньше и выглядят теперь здания Губернского правления (ул. Алексея Толстого, 31-33), Самарского дворянского благородного собрания (ул. Куйбышева, 131), Дом самарского дворянства (ул. Алексея Толстого, 50).

Современные снимки были сделаны студентами Самарского государственного института культуры. А их преподаватель, доцент СГИК Алексей Давыдов стал руководителем этого проекта. Здесь же можно увидеть скульптурную композицию Ивана Мельникова "Сергей Тимофеевич Аксаков с сыном Григорием и внучкой Ольгой".

В день открытия выставки экскурсию по ней провел руководитель Аксаковского комитета в Самаре Павел Коровин. После этого гости посмотрели спектакль "Аленький цветочек", роли в котором исполнили студенты СГИК.