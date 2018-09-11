Певица Евгения Тенякова: "Театр - это мой родной дом"

На сцене Самарского академического театра оперы и балета 33 года выступает заслуженная артистка России Евгения Тенякова.

В ее творческой судьбе - более 30 ведущих партий в операх, в том числе Ярославна в "Князе Игоре" Бородина, Татьяна в "Евгении Онегине", Лиза и Графиня в "Пиковой даме" Чайковского. А еще Евгения Михайловна исполняет арии, романсы и песни в школах, библиотеках и других учреждениях для самого широкого круга слушателей. А еще она - режиссер-постановщик. А еще - автор нескольких поэтических сборников.

Любовь к звучащему слову у нее с детства.

"Читать я научилась, когда мне было четыре годика, - говорит Евгения Михайловна. - Помню, мама ставила меня на табуреточку или на стул, и я декламировала стихи. Моему папе было 52 года, когда я родилась, а маме 36. Родители мне очень многое дали. Наверное, еще с той поры во мне было воспитано уважение к людям, которые гораздо старше меня".

Одна из них, Фаина Евсеевна Гарцман, педагог Саратовской консерватории им. Собинова, сыграла большую роль в судьбе молодой певицы Евгении Теняковой, помогая раскрыть ее необыкновенный дар.

"Она была уже в возрасте, когда я училась у нее, - вспоминает Евгения Михайловна, - это был ее последний выпуск. Мне она говорила так: "Женя, ты - моя лебединая песня".

Тенякова стала одной из любимиц самарской театральной публики. Дважды она была удостоена звания лауреата конкурса "Самарская театральная Муза" - за исполнение партии Мюзетты в опере Пуччини "Богема" и партии Чародейки в одноименной опере Чайковского.

К своему голосу - звучному сопрано - Евгения Михайловна относится как к драгоценному дару, который надо беречь, которым надо дорожить. Не секрет, что у многих даже замечательных исполнителей голос с годами тускнеет. У Теняковой, перешагнувшей 60-летний рубеж, он так же ярок и звонок, как и тридцать лет назад. В чем тайна ее творческого долголетия?

"Я берегу свой голос, - говорит Евгения Михайловна. - К себе отношусь аскетически. Стараюсь быть здоровой. Много двигаюсь, сама стираю руками, сама мою полы, люблю готовить: нужно постоянно держать себя в форме. Мне кажется, певец должен заботиться о своем здоровье - и не только физическом, но и нравственном, духовном. Особенность настоящего артиста - скрывать бытовые сложности и всегда с радостью выходить на сцену. А старость - это ведь не данные в нашем паспорте, а состояние души".

Старый человек - это еще не означает, что человек выжил из ума или стал неадекватным. Это свое понимание Тенякова передала в одной из своих ярких последних ролей - роли графини в "Пиковой даме". Здесь ее драматическое сопрано перевоплощается в меццо-сопрано.

"Я и сама перевоплощаюсь в этой роли, - говорит певица. - Я не просто пою партию графини, а проживаю эту роль, она вызывает у меня ассоциации с горькими моментами моей жизни. На моих руках умирала мать. А там, в спектакле, умирает графиня. И каждый раз на сцене я умираю вместе с ней. Эту партию пели замечательные исполнители - Образцова, Архипова. Но мне, кажется, удалось сделать то, что раньше не делал никто: моя героиня поет двумя разными голосами. Сначала это голос живой графини. Но когда она умирает, это совершенно другой голос - голос призрака".

Тенякова не может находиться в состоянии бездействия.

"Театр - мой родной дом, - говорит она. - Он сформировал меня как певицу". Но работы на оперной сцене ей кажется недостаточно. В камерном репертуаре певицы свыше 300 произведений композиторов различных эпох и стилей, от музыки Ренессанса до джаза и популярных песен современных авторов. И во всех этих произведениях она словно бы растворяется. Голос Евгении Теняковой завораживает и молодых слушателей, и убеленных сединой стариков. Нередко Евгения Михайловна дает благотворительные концерты на разных площадках. В 2003-2007 году она была художественным руководителем камерного зала "Лира" и режиссером многочисленных концертных программ и спектаклей. Дважды Тенякова становилась лауреатом губернских грантов в области культуры и искусств - за цикл программ Alma Mater и цикл музыкальных спектаклей "О век Серебряный, ты музыкой звучишь".

Уже в зрелом возрасте, будучи заслуженной артисткой, она, чтобы совершенствоваться в режиссуре, поступает на дневное отделение Петербургской консерватории, а проучившись там два года, еще четыре обучается на заочном отделении ГИТИСа. В 2010 г. Евгения Тенякова окончила РАТИ (ГИТИС) как режиссер музыкального театра.

Потом были поставленные ею на самарской сцене спектакли. Мюзикл А. Семенова "Карлсон, который живет на крыше", где Малыша играют сами дети (сменилось уже 10 исполнителей). Сама же Тенякова сыграла здесь "домомучительницу" Фрекен Бок. Оперетта Кальмана "Сильва", постановки которой в Самаре неизменно проходят с аншлагами. И последний, полный волшебства спектакль - "Сказочный ларец" Колесникова на Малой сцене.

Еще одна отдушина Евгении Теняковой - поэтическое творчество. Стихи она начала писать с 16 лет, как и многие другие. У большинства людей, как правило, с возрастом это увлечение проходит. А Евгению Михайловну оно сопровождает всю жизнь. Лучшие свои стихи, написанные в разное время и в разных жанрах, она собрала в книге "Лирика и не только", которая вышла в свет с иллюстрациям самарской художницы Натальи Хохловой.

А недавно, в марте этого года, вышел еще один поэтический сборник - "Непридумки". Это пересказанные языком поэзии истории о первых в жизни детских впечатлениях - самого автора и ее знакомых.