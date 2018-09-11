В Самаре пройдет открытый областной конкурс "Союз талантов Поволжья"

В Доме офицеров Самарского гарнизона 14 октября пройдет отборочный тур среди солистов и коллективов губернии в рамках XXIV творческого сезона Международной академии музыки и танца "Союз талантов России", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Конкурс предусматривает несколько направлений: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, номинация "Мир без границ".

В состав жюри войдут высококвалифицированные педагоги, заслуженные деятели искусств по инструментальному исполнительству, вокалу, хореографии из профильных высших учебных заведений Самары.

В программе: торжественное открытие; конкурсные выступления по всем заявленным направлениям; мастер-классы, творческие лаборатории от ведущих педагогов Москвы; гала-концерт лауреатов конкурса, а также показательное выступление Артура Микояна и хореографических коллективов конкурса; торжественная церемония награждения всех участников проекта (вручение Гран-при по всем номинациям, вручение Благодарственных писем, вручение победителям областного конкурса призов и подарочных денежных сертификатов от партнеров фестиваля, предназначенных для поездки на XXIV творческий сезон Международной академии музыки и танца "Союз талантов России" в Сочи 6-9 января 2019 года).

Заявки на участие принимаются до 12 октября.