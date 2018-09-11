В Самаре пройдет открытый областной конкурс "Союз талантов Поволжья"

В Доме офицеров Самарского гарнизона 14 октября пройдет отборочный тур среди солистов и коллективов губернии в рамках XXIV творческого сезона Международной академии музыки и танца "Союз талантов России", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Конкурс предусматривает несколько направлений: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, номинация "Мир без границ".
В состав жюри войдут высококвалифицированные педагоги, заслуженные деятели искусств по инструментальному исполнительству, вокалу, хореографии из профильных высших учебных заведений Самары.
В программе: торжественное открытие; конкурсные выступления по всем заявленным направлениям; мастер-классы, творческие лаборатории от ведущих педагогов Москвы; гала-концерт лауреатов конкурса, а также показательное выступление Артура Микояна и хореографических коллективов конкурса; торжественная церемония награждения всех участников проекта (вручение Гран-при по всем номинациям, вручение Благодарственных писем, вручение победителям областного конкурса призов и подарочных денежных сертификатов от партнеров фестиваля, предназначенных для поездки на XXIV творческий сезон Международной академии музыки и танца "Союз талантов России" в Сочи 6-9 января 2019 года).
Заявки на участие принимаются до 12 октября.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!