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Финансы Экономика и бизнес

"Открытие Брокер" усилил команду самарского филиала

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Брокер" завершил формирование команды самарского филиала — одного из ключевых в региональной сети продаж. Филиал возглавила Ирина Афанасьева, имеющая значительный опыт работы в инвестиционном бизнесе и занимавшая до назначения пост замдиректора филиала в Самаре. Стратегическая задача обновленной команды — закрепить "Открытие Брокер" в числе лидеров регионального рынка брокерских услуг, предложив населению и предприятиям области передовые инвестиционные решения.

Ирина Михайловна Афанасьева окончила механико-математический факультет Самарского государственного университета по специальности "Математика", а также Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0 и степень MBA. В брокерском бизнесе более 20 лет. В 1996–1998 гг. работала руководителем отдела внутреннего учета в самарской инвестиционной компании "Газинвест". В 1998–2004 гг. возглавляла самарский филиал инвестиционной компании "Тройка Диалог" в Самаре. В 2004–2016 гг. занимала должность заместителя генерального директора инвестиционной компании "Перспектива Плюс". К команде "Открытие Брокер" Ирина присоединилась в феврале 2016 года в качестве заместителя директора самарского филиала.

Назначение Ирины Афанасьевой осуществлено в рамках реализации региональной стратегии "Открытие Брокер", предполагающей усиление административного состава региональных филиалов профессиональными кадрами. При непосредственном участии Ирины коллектив самарского офиса "Открытие Брокер" был дополнен сотрудниками, имеющими многолетний опыт успешной работы в инвестиционной сфере.

"За несколько лет работы самарского офиса мы смогли занять серьезную долю рынка благодаря предложению широкой линейки продуктов, демократичным тарифным планам, высоким стандартам клиентского обслуживания, — комментирует Ирина Афанасьева. — Наша команда намерена развить текущие успехи, более активно привлекая на рынок брокерских услуг жителей Самарской области. Особый акцент мы планируем сделать на предложении населению ИИС, инвестиционных решений "с подсказкой", а также структурных и премиальных продуктов".

Одной из приоритетных задач обновленной команды "Открытие Брокер" станет развитие финансовой культуры жителей и предприятий Самарской области. "Мы планируем значительно повысить финансовую грамотность населения региона, — отмечает Ирина Афанасьева. — Также мы намерены активизировать сотрудничество с местными образовательными учреждениями, федеральными и местными властями в области популяризации финансовых услуг. Уверена, что наш опыт проведения подобных мероприятий позволит добиться поставленных задач".

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