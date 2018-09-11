Художественный музей открывает выставку рисунков воспитанников Центра детской нейропсихологии

В четверг, 13 сентября, в Художественном музее (ул. Куйбышева, 92) состоится открытие выставки "Особенный рисунок" (0+), сообщила пресс-служба учреждения.

Авторы работ, представленных на выставке — дети с особенностями развития, воспитанники Центра детской нейропсихологии "Счастливые детки".

Рисунок для особенных деток возможность сказать о том, что они чувствуют, о чем думают, что для них очень важно. Данная выставка — яркое напоминание о том, что такие дети есть среди нас и их много. Как и любым другим ребятам, им необходимо, чтобы их понимали, принимали и помогали.

Выставка продлится до 23 сентября 2018 года.