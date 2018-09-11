Опубликованы тренировочные сборники для подготовки к государственным выпускным экзаменам учащихся-инвалидов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к государственному выпускному экзамену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов.

Сборники заданий охватывают 11 предметов: русский язык, математика, литература, английский язык, история, обществознание, география, биология, химия, физика и информатика. Также опубликованы тренировочные сборники для подготовки слепых обучающихся к государственной итоговой аттестации после 11-го класса.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалиды и дети-инвалиды имеют право добровольно выбрать в какой форме будут проходить государственную итоговую аттестацию: основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), либо государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, государственный выпускной экзамен проводится в виде письменных и устных испытаний с использованием текстов, тем, заданий и билетов.

Для участников с ОВЗ предусмотрены особые условия сдачи экзаменов, включая помощь ассистентов и использование специальных технических средств. Экзаменационные пункты для них организуются не только в школах, но и в больницах, и на дому.