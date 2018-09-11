Опубликованы тренировочные сборники для подготовки к государственным выпускным экзаменам учащихся-инвалидов

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к государственному выпускному экзамену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов.
Сборники заданий охватывают 11 предметов: русский язык, математика, литература, английский язык, история, обществознание, география, биология, химия, физика и информатика. Также опубликованы тренировочные сборники для подготовки слепых обучающихся к государственной итоговой аттестации после 11-го класса.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалиды и дети-инвалиды имеют право добровольно выбрать в какой форме будут проходить государственную итоговую аттестацию: основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), либо государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
В отличие от ОГЭ и ЕГЭ, государственный выпускной экзамен проводится в виде письменных и устных испытаний с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
Для участников с ОВЗ предусмотрены особые условия сдачи экзаменов, включая помощь ассистентов и использование специальных технических средств. Экзаменационные пункты для них организуются не только в школах, но и в больницах, и на дому.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)