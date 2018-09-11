Самарец, убивший знакомого грифом штанги, получил девять лет колонии

В Самаре 25-летнего мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
15 февраля 2018 г. в квартире на пр. К. Маркса мужчина нанес 30-летнему хозяину жилья не менее 10 ударов металлическим грифом штанги. От полученных ранений потерпевший скончался.
Подсудимый признал вину частично, утверждая, что был вынужден защищаться от знакомого.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.