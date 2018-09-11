Самарец, убивший знакомого грифом штанги, получил девять лет колонии

В Самаре 25-летнего мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

15 февраля 2018 г. в квартире на пр. К. Маркса мужчина нанес 30-летнему хозяину жилья не менее 10 ударов металлическим грифом штанги. От полученных ранений потерпевший скончался.

Подсудимый признал вину частично, утверждая, что был вынужден защищаться от знакомого.

Приговор суда в законную силу не вступил.