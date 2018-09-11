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Баскетбол Спорт

"Самара-2" стала второй на Кубке Богачева

КАЗАНЬ. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани с 9 по 11 сентября проходил традиционный предсезонный турнир — Кубок президента БК УНИКС Е. Б. Богачева.

Участие в турнире приняли четыре команды: казанские УНИКС-2 и "Академия спорта", "Парма-2" и "Самара-2".

В первом матче самарцы уверенно переиграли пермяков — 88:62. Самыми результативными в составе  команды стали Данила Чикарев (15 очков и 18 подборов) и Александр Кузнецов (13 очков).

Затем была еще одна крупная победа — 75:60 во встрече с "Академией спорта". Дмитрий Майоров набрал 17 очков, Михаил Ермилов — 14 очков и 10 подборов.

Но в решающем поединке самарцы уступили хозяевам, команде УНИКС-2 — 81:85. Вновь отметился высокой результативностью Данила Чикарев, набравший 21 очко и 11 подборов, Валерий Кукавский набрал 13 очков.

В итоге "Самара-2" заняла на турнире второе место. А индивидуальные призы по итогам Кубка получили Валерий Кукавский (лучший защитник) и Михаил Ермилов (лучший центровой), сообщает официальный сайт клуба.

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