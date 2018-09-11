В День города в Самаре прошел турнир по боксу

Открытые соревнования ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" под девизом: "Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу между народами! Спорт — посол мира!" прошли 9 сентября на площади Славы и были посвящены памяти всем жертвам терактов, а также тем, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций.

В соревнованиях приняли участие 30 боксеров: члены сборной команды по боксу РФ, члены сборной команды по боксу Азербайджана и сильнейшие боксеры Самарской области. С приветственными словами к спортсменам и зрителям обратились заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, почетный президент Федерации бокса региона Александр Белашев, директор спортивной школы бокса олимпийского резерва "Ринг" Андрей Маменков. Перед началом соревнований на площади Славы выступила лауреат международных конкурсов Ксения Бербец. Спортивный праздник сопровождался выступлением спортсменов Федерации фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области под руководством президента этой организации Людмилы Головачевой, сообщает региональное министерство спорта.