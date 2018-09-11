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Выборы Власть и политика

Александр Хинштейн: "Победа на выборах – это аванс доверия"

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вновь избранный депутат Госдумы по 158-му округу Александр Хинштейн пообещал избирателям лично проконтролировать строительство новых культурных, спортивных, хозяйственных объектов. Такое заявление политик сделал в понедельник, 10 сентября, на своей пресс-конференции.

Напомним, явка на выборах по 158-му округу составила 44,05%. За Александра Хинштейна было отдано 56,98% голосов. "Для меня это очень высокий результат. Я надеюсь, что это оценка моей предыдущей деятельности на посту депутата Госдумы от Самарской области", — сказал политик.

Он отметил, что довыборы в Государственную думу проходили в семи федеральных округах, при этом явка по 158-му округу оказалась наиболее высокой. "Важно, что явка росла пропорционально, без каких-либо скачков и перепадов. Из всех поданных в избирательную комиссию жалоб ни одна не подтвердилась. Это значит, что полученный мной результат, также, как и результат губернатора, абсолютно чистый и электоральный", — заявил политик.

Среди входящих в 158-й округ территорий депутат выделили Нефтегорский район, как муниципалитет с наиболее сложной внутриполитической ситуацией. Александр Хинштейн завил, что будет лично контролировать ход уголовного дела о передаче в концессию местного водоканала.

"Так получилось, что при создании концессии район получил лишь 40% акций. У меня, как и у правоохранителей, это вызывает серьезное недоумение", — сказал депутат.

Он заверил, что добьется переноса рассмотрения дела из местного отдела полиции в ГУ МВД по Самарской области, дабы заинтересованные структуры не смогли повлиять на ход расследования.

Депутат отметил, что среди собранных им наказов избирателей многие касаются строительства новых объектов. "В Алексеевском районе — это дом детского творчества. В Октябрьском районе Самары — школа. В Большеглушицком, Большечерниговском и Волжских районах — объекты водоснабжения. По поводу последних я провел переговоры с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Мы проговорили возможность включения данных объектов в федеральные целевые программы", — сказал Хинштейн.

Он также упомянул о строительстве бассейна в Куйбышевском районе Самары. "Сегодня кампания "Роснефть" идет на встречу этому проекту и планирует включить бассейн в свою социальную программу", — отметил Хинштейн.

Особое внимание депутат уделил бесконфликтной реновации исторического центра Самара. "Я очень рад тем действиям, которые сегодня совершает региональная власть в этом направлении. Если запланированные ею проекты будут реализованы, то это позволит кардинально изменить облик всего города в целом, — сказал Хинштейн.

Он призвал продолжить работу по присвоению Самаре статуса исторического поселения. "Этот статус должен быть федеральным. Он позволит городу получить дополнительные средства и лишит заинтересованные структуры возможности влиять на отклонения от заданных параметров", — пояснил Хинштейн.

По его словам, программа реновации будет дифференцированной: здания, представляющие историческую ценность, будут отреставрированы, а аварийные дома и бараки — снесены, при этом на их месте не должны появляться бетонные высотки и стеклянные торговые центры.

Отдельное внимание кандидат уделил проблеме обманутых дольщиков. По его словам, на январь текущего года область занимает первое место в ПФО по числу таких граждан. При этом на территории области располагается свыше 60 проблемных объектов, большинство из которых находятся в Самаре.

"В 2012 году число дольщиков пошло на спад, а в 2015-16 гг. опять начало расти, — сказал Хинштейн. — Я понимаю, что большинство объектов находятся в 158-м округе, поэтому мне придется заново разворачивать эту работу. Но как показывает практика, там где губернатор вовлечен в эту проблему и лично держит ее на контроле, результаты есть. Значит, и у нас есть все шансы улучшить ситуацию".

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