В Тольятти объявили акцию по сбору мусора

Администрация Тольятти объявила акцию по уборке свалок "Осенний марафон "Тольятти против мусора".

14 сентября в рамках акции запланирована очистка от мусора территории, расположенной в Портпоселке, силами ООО "Автоград- Водоканал" с привлечением волонтеров.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Сбор участников в 13:00 на стадионе рядом Храмом Успения Пресвятой Богородицы по адресу: Комсомольское шоссе, 2А.