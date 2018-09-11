Основа и молодежный состав "Крыльев Советов" сыграли двухсторонний матч

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 7-го тура РПЛ "Арсенал" – "Крылья Советов", который состоится в Туле 15-го сентября. Днем, 11 сентября, основной и молодежный составы "Крыльев" провели между собой двухсторонний матч на основном поле стадиона "Металлург".

Основа вышла на игру в форме синего цвета, дубль – в белой. В рамках матча, который состоял из нескольких таймов по 20 минут, тренерский штаб Андрея Тихонова проводил ротацию игроков – часть футболистов успела поиграть как за основу, так и за молодежку. В числе таких игроков был и французский полузащитник Йоан Молло, который прибыл в Самару ночным рейсом из Москвы. Несмотря на позднее прибытие в расположение "Крыльев", Йоан изъявил желание и готовность принять участие в контрольном матче.

Игра получилась обоюдоострой, но сильнее был основной состав. Итог матча – 3:0 в пользу "синих". Голами у основы отличились Алан Чочиев со штрафного, Сергей Корниленко и Владимир Полуяхтов.

К матчу с тульским "Арсеналом" самарцы будут готовиться в Самаре до 14 сентября, после чего отправятся на выездную игру, сообщает официальный сайт клуба.