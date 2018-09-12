Ночью на пр. Кирова в Самаре горел торговый павильон

В среду, 12 сентября, в 4:38 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании торгового павильона на пр. Кирова в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Девять человек, используя две единицы техники, полностью ликвидировали пожар в 4:43 Данных о пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.