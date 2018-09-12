В Самаре ликвидирован пожар в доме на 5-й просеке

Во вторник, 11 сентября, в 22:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме на 5-й просеке в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели оконные рамы и строительные материалы на площади 20 кв. м.

В тушении участвовал 21 человек, использовалось семь спецмашин.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 23:17. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.