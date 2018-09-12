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Облизбирком подвел окончательные итоги сентябрьских выборов Александр Хинштейн: "Победа на выборах – это аванс доверия" Работу самарских общественных наблюдателей отметили на федеральном уровне Виктор Сазонов: "Я голосовал за дальнейшее развитие нашего региона" Итог выборов губернатора: у Дмитрия Азарова 72,63% голосов

Выборы Власть и политика

Облизбирком подвел окончательные итоги сентябрьских выборов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, Избирательная комиссия Самарской области провела итоговое заседание по выборам губернатора Самарской области и довыборам депутата Госдумы РФ по округу № 158.

По результатам обработки 100% протоколов явка на выборах губернатора составила 48%. В голосовании приняли участие 1,14 млн жителей Самарской области. Победу одержал Дмитрий Азаров, за которого свои голоса отдали 829 118 жителей области (72,63%), пришедших на участки. Второй результат у кандидата от КПРФ Алексея Лескина — 114 090 голосов (9,99%), третий — у представителя ЛДПР Александра Степанова — 65 362 голоса (5,73%). Виталию Кирсанову ("Коммунисты России") удалось набрать 46 030 голосов (4,03%), Михаилу Маряхину ("Справедливая Россия") — 29 900 голосов (2,62%), Галине Барановой ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") — 22 267 голосов  (2,56%).

Итоговым протоколом избирком признал данные выборы состоявшимися.

На довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158 явка составила 44,05%, а лучший результат продемонстрировал Александр Хинштейн, за которого проголосовали 117 726 человек (56,98%). На втором месте кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин — за него отдали 29 868 голосов (14,46%), за ним следуют Вадим Байков ("Коммунисты России") — 15 288 (7,04%), Роман Синельников (ЛДПР) — 13 318 (6,45%), Александр Гусев ("Справедливая Россия") — 12 478 (6,04%) и Игорь Ермоленко ("Яблоко") — 6 758 (3,27%).

Избирком признал довыборы в Госдуму состоявшимися. Сегодня данные будут направлены для утверждения в Центральную избирательную комиссию РФ, заседание которой назначено на пятницу, 14 сентября. После заседания ЦИК облизбирком соберется вновь для регистрации Александра Хинштейна в качестве депутата Государственной думы РФ от Самарской области.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

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