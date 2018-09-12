СамГМУ осваивает технологии Голливуда

Медицинский университет в рамках проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" создал видеоклип "Золотая середина". В записи короткометражного сюжета принял участие Самарский академический театр оперы и балета.

Интегральное видение истории

Серия клипов, созданных учеными, инженерами, дизайнерами 3D — графики, артистами и музыкантами дополнилась еще одним концептуальным клипом. Он имеет расширенные временные рамки и охватывает период времени жизни человеческой цивилизации — от III тысячелетия до н. э. вплоть до XXI века. Начиная от величественных памятников древнего Египта и сирийской Пальмиры клип ведет нас в VII век в Генуэзскую крепость в городе Судак (Крым). Далее следуют времена Киевской Руси (правление князя Игоря), историческая реконструкция сражений XIII–XV веков и времена укрепления российской государственности при Борисе Годунове в 1598–1605 годы (в клипе использованы фрагменты из спектаклей Самарского академического театра оперы и балета: опер А. Бородина "Князь Игорь" и М. Мусоргского "Борис Годунов").

Волны технологических, социальных, политических и культурных изменений идущие из глубины истории ведут к глобальным изменениям. Конец XIX века стал временем мощного индустриального развития Соединенных штатов Америки. Страна начинает осуществлять обширную экспансию. Этот период символизирует в клипе марш колонн истории мимо горы Рашмор, на которой высечены 18–метровые головы президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. В активе великой четверки установление в стране демократии, создание Декларации о Независимости, отмена рабства в США и строительство Панамского канала, благодаря которому страна стала более активно развивать глобальную политику, бизнес и культуру.

Становление многополярного мира в клипе символизируют национальные символы двух сверхдержав: Статуя Свободы и Кремль, после чего в клипе появляется муниципальный камерный молодежный хор под руководством Владимира Ощепкова, исполняющий песню "Золотая середина" на ступенях Тетрапилона (Пальмира, Сирия).

Вызов человеческому разуму

Запуск ракеты со спутником "Бион-М" символизирует освоение человечеством космического пространства. В ходе этой миссии прошли комплексные физиологические, морфологические, генетические и молекулярно-биологические исследования на различных представителях животного и растительного мира для обеспечения в будущем длительных межпланетных космических перелетов. Завершается этот смысловой фрагмент постановкой "Танец огня" в исполнении солистов балета Самарского академического театра оперы и балета и учащихся Детской центральной хореографической школы.

Далее в клипе появляется символ короны мира и последовательно возникают изображения лиц: Петра Первого и Владимира Путина, Мао Цзэдуна, Хилари Клинтон, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и… робот, управляемый искусственным интеллектом. Закрывающийся занавес символизирует то, что мир — это шоу, в котором мы живем.

Соцсети сжимают мир в тисках новой всемирной электронной религии, и даже облики храмов становятся ультрасовременными. Этот процесс символизируется появлением в клипе мечети "Сердце матери" (г. Аргун, Чеченская Республика РФ), построенной в стиле хайтек. А завершается клип полетом Земли в нейронной сети, как воплощение человеческой мечты по покорению межпланетного пространства.

Исторические процессы, которые развивались тысячелетиями пронеслись в клипе "Золотая середина" за пять минут. Идеи для многих инновационных отраслей были заложены писателями-фантастами, трудами философов и кинорежиссеров, которые в своих работах смогли увидеть еле заметные ростки будущего. Одним из таких мощных инструментов внедрения инноваций является Голливуд, который не отстает от оборонно-промышленного комплекса США в качестве драйвера развития НИОКР. Этой традиции следует и проект "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие", создавая культурные инновации под девизом: "От творческой интуиции к научной точности!"

Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:

— Государство заинтересовано в создании отечественных культурных инноваций, пропагандирующих науку. Это отметил и Президент России Владимир Путин, выступая на XI съезде Российского союза ректоров в Петербурге. Эта сфера находятся в фокусе внимания руководства страны, так как является гибким инструментом, работающими на авторитет государства. Создание новых креативных решений в области культуры является одним из направлений, которые мы развиваем совместно с Самарским академическим театром оперы и балета в рамках культурного проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие".

Наталья Глухова, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный работник культуры России:

— В различные исторические периоды Россия активно экспортировала оперу и балет, литературу и другие достижения в области искусства. Культурные связи часто становятся фундаментом для научного и экономического взаимодействия. На сегодняшний день важной задачей является пропаганда отечественных достижений в мировом сообществе. В культуре и искусстве все более начинают применяться различные инновационные технологии. Этому способствует и ассоциация проектов с оригинальными новыми культурными образами, созданными учеными, инженерами и представителями искусства.

Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН:

— СамГМУ взял курс на системное наращивание визуального присутствия в информационном пространстве. Благодаря цифровой трансформации, разные отрасли становятся технологически совместимыми. Это относится и к сфере культуры, которая все активней вбирает в себя лучшие достижения в научно — технической сфере. В результате такого взаимодействия культура становится еще одним стимулирующим фактором для ученых, создающих прорывные инновационные разработки.