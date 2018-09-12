СамГМУ осваивает технологии Голливуда

Медицинский университет в рамках проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие" создал видеоклип "Золотая середина". В записи короткометражного сюжета принял участие Самарский академический театр оперы и балета.
Интегральное видение истории
Серия клипов, созданных учеными, инженерами, дизайнерами 3D — графики, артистами и музыкантами дополнилась еще одним концептуальным клипом. Он имеет расширенные временные рамки и охватывает период времени жизни человеческой цивилизации — от III тысячелетия до н. э. вплоть до XXI века. Начиная от величественных памятников древнего Египта и сирийской Пальмиры клип ведет нас в VII век в Генуэзскую крепость в городе Судак (Крым). Далее следуют времена Киевской Руси (правление князя Игоря), историческая реконструкция сражений XIII–XV веков и времена укрепления российской государственности при Борисе Годунове в 1598–1605 годы (в клипе использованы фрагменты из спектаклей Самарского академического театра оперы и балета: опер А. Бородина "Князь Игорь" и М. Мусоргского "Борис Годунов").
Волны технологических, социальных, политических и культурных изменений идущие из глубины истории ведут к глобальным изменениям. Конец XIX века стал временем мощного индустриального развития Соединенных штатов Америки. Страна начинает осуществлять обширную экспансию. Этот период символизирует в клипе марш колонн истории мимо горы Рашмор, на которой высечены 18–метровые головы президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. В активе великой четверки установление в стране демократии, создание Декларации о Независимости, отмена рабства в США и строительство Панамского канала, благодаря которому страна стала более активно развивать глобальную политику, бизнес и культуру.
Становление многополярного мира в клипе символизируют национальные символы двух сверхдержав: Статуя Свободы и Кремль, после чего в клипе появляется муниципальный камерный молодежный хор под руководством Владимира Ощепкова, исполняющий песню "Золотая середина" на ступенях Тетрапилона (Пальмира, Сирия).
Вызов человеческому разуму
Запуск ракеты со спутником "Бион-М" символизирует освоение человечеством космического пространства. В ходе этой миссии прошли комплексные физиологические, морфологические, генетические и молекулярно-биологические исследования на различных представителях животного и растительного мира для обеспечения в будущем длительных межпланетных космических перелетов. Завершается этот смысловой фрагмент постановкой "Танец огня" в исполнении солистов балета Самарского академического театра оперы и балета и учащихся Детской центральной хореографической школы.
Далее в клипе появляется символ короны мира и последовательно возникают изображения лиц: Петра Первого и Владимира Путина, Мао Цзэдуна, Хилари Клинтон, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и… робот, управляемый искусственным интеллектом. Закрывающийся занавес символизирует то, что мир — это шоу, в котором мы живем.
Соцсети сжимают мир в тисках новой всемирной электронной религии, и даже облики храмов становятся ультрасовременными. Этот процесс символизируется появлением в клипе мечети "Сердце матери" (г. Аргун, Чеченская Республика РФ), построенной в стиле хайтек. А завершается клип полетом Земли в нейронной сети, как воплощение человеческой мечты по покорению межпланетного пространства.
Исторические процессы, которые развивались тысячелетиями пронеслись в клипе "Золотая середина" за пять минут. Идеи для многих инновационных отраслей были заложены писателями-фантастами, трудами философов и кинорежиссеров, которые в своих работах смогли увидеть еле заметные ростки будущего. Одним из таких мощных инструментов внедрения инноваций является Голливуд, который не отстает от оборонно-промышленного комплекса США в качестве драйвера развития НИОКР. Этой традиции следует и проект "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие", создавая культурные инновации под девизом: "От творческой интуиции к научной точности!"
Геннадий Котельников, ректор СамГМУ, академик РАН:
— Государство заинтересовано в создании отечественных культурных инноваций, пропагандирующих науку. Это отметил и Президент России Владимир Путин, выступая на XI съезде Российского союза ректоров в Петербурге. Эта сфера находятся в фокусе внимания руководства страны, так как является гибким инструментом, работающими на авторитет государства. Создание новых креативных решений в области культуры является одним из направлений, которые мы развиваем совместно с Самарским академическим театром оперы и балета в рамках культурного проекта "ТАЙМ. Музыкальное историческое путешествие".
Наталья Глухова, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета, заслуженный работник культуры России:
— В различные исторические периоды Россия активно экспортировала оперу и балет, литературу и другие достижения в области искусства. Культурные связи часто становятся фундаментом для научного и экономического взаимодействия. На сегодняшний день важной задачей является пропаганда отечественных достижений в мировом сообществе. В культуре и искусстве все более начинают применяться различные инновационные технологии. Этому способствует и ассоциация проектов с оригинальными новыми культурными образами, созданными учеными, инженерами и представителями искусства.
Александр Колсанов, директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН:
— СамГМУ взял курс на системное наращивание визуального присутствия в информационном пространстве. Благодаря цифровой трансформации, разные отрасли становятся технологически совместимыми. Это относится и к сфере культуры, которая все активней вбирает в себя лучшие достижения в научно — технической сфере. В результате такого взаимодействия культура становится еще одним стимулирующим фактором для ученых, создающих прорывные инновационные разработки.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)