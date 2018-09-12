В Самаре пройдет очередной этап распределения свободных мест в детских садах

В пятницу, 14 сентября, в Самаре пройдет распределение свободных мест в муниципальных детских садах.

Информация об имеющихся свободных местах по состоянию на 10 сентября размещена на странице департамента образования сайта администрации Самары в разделе "Департамент информирует".