В лесных питомниках Самарской области вырастили 3 млн сеянцев сосны

В Самарской области подвели итоги предварительной инвентаризации посадочного материала хвойных пород в лесных питомниках, сообщают в региональном минлесхозе.

Стандартный посадочный материал сосны обыкновенной с открытой корневой системой выращивали в течение двух лет, начиная с весны 2017 г., когда в девяти лесных питомниках региона произвели посевы сосны на площади 2,5 га.

По предварительным итогам, в области вырастили 3 млн стандартного посадочного материала сосны, чем полностью обеспечили потребность в посадочном материале хвойных пород для проведения лесокультурных работ весной 2019 года.

Такие показатели были достигнуты благодаря созданию оптимальных условий для роста растений и использованием комплекса агротехнических мероприятий: обработка почвы, севооборот, внесение удобрений, своевременный уход и меры борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.