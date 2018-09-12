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Экология Общество

В лесных питомниках Самарской области вырастили 3 млн сеянцев сосны

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подвели итоги предварительной инвентаризации посадочного материала хвойных пород в лесных питомниках, сообщают в региональном минлесхозе.

Стандартный посадочный материал сосны обыкновенной с открытой корневой системой выращивали в течение двух лет, начиная с весны 2017 г., когда в девяти лесных питомниках региона произвели посевы сосны на площади 2,5 га.

По предварительным итогам, в области вырастили 3 млн стандартного посадочного материала сосны, чем полностью обеспечили потребность в посадочном материале хвойных пород для проведения лесокультурных работ весной 2019 года.

Такие показатели были достигнуты благодаря созданию оптимальных условий для роста растений и использованием комплекса агротехнических мероприятий: обработка почвы, севооборот, внесение удобрений, своевременный уход и меры борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.

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