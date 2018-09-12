В Самаре изменится график отправления автобусов садово-дачных маршрутов

С 12 сентября изменено расписание движения автобусов, следующих по садово-дачным маршрутам.
По информации департамента транспорта Самары, в связи с уменьшением светового дня первые автобусы из города отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.
Скорректированное расписание будет действовать до конца сезона дачных перевозок.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!