В Самаре изменится график отправления автобусов садово-дачных маршрутов

С 12 сентября изменено расписание движения автобусов, следующих по садово-дачным маршрутам.

По информации департамента транспорта Самары, в связи с уменьшением светового дня первые автобусы из города отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.

Скорректированное расписание будет действовать до конца сезона дачных перевозок.