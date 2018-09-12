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Общество

В Самаре изменится график отправления автобусов садово-дачных маршрутов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 сентября изменено расписание движения автобусов, следующих по садово-дачным маршрутам.

По информации департамента транспорта Самары, в связи с уменьшением светового дня первые автобусы из города отправляются на час позже, а последние рейсы от дачных массивов выполняются на час раньше.

Скорректированное расписание будет действовать до конца сезона дачных перевозок.

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