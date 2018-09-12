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Общество

В связи со строительством Фрунзенского моста изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением работ по строительству мостового перехода "Фрунзенский" с 20 сентября 2018 г. до декабря 2019 г. будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от ул. Пионерская до Хлебной площади, сообщает мэрия Самары.

По информации городского департамента транспорта, движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано следующим образом:

  • трамвайный маршрут № 1: Автостанция "Аврора" — ул. Чапаевская;
  • трамвайный маршрут № 3: ул. Красных Коммунаров — ул. Чапаевская;
  • трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна — ул. Чапаевская.

Администрация города просит жителей областной столицы заранее выбирать альтернативные маршруты следования.

Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта "Улица Венцека / Улица Фрунзе" на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.

Транспортное обслуживание остановки "Улица Пионерская" по ул. Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226.

Подробные схемы организации движения будут размещены на официальном сайте администрации Самары дополнительно.

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