В связи со строительством Фрунзенского моста изменится схема движения ряда трамвайных маршрутов

В связи с проведением работ по строительству мостового перехода "Фрунзенский" с 20 сентября 2018 г. до декабря 2019 г. будет закрыто движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 по улицам Фрунзе и Крупской на участке от ул. Пионерская до Хлебной площади, сообщает мэрия Самары.

По информации городского департамента транспорта, движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 будет организовано следующим образом: трамвайный маршрут № 1: Автостанция "Аврора" — ул. Чапаевская;

трамвайный маршрут № 3: ул. Красных Коммунаров — ул. Чапаевская;

трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна — ул. Чапаевская. Администрация города просит жителей областной столицы заранее выбирать альтернативные маршруты следования. Так, до Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта "Улица Венцека / Улица Фрунзе" на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции. Транспортное обслуживание остановки "Улица Пионерская" по ул. Фрунзе будут осуществлять автобусные маршруты №№ 3, 207, 226. Подробные схемы организации движения будут размещены на официальном сайте администрации Самары дополнительно.