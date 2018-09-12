Промсвязьбанк запустил акцию "Бизнес-шопинг" для клиентов МСБ

В Промсвязьбанке стартовала акция "Бизнес-шопинг" для всех клиентов сегмента "Малый и средний бизнес", где главный приз — авиабилеты бизнес-класса на двоих. Акция будет проходить с 1 сентября по 30 ноября, принять участие в ней можно будет при совершении операций от 5 тыс. рублей по бизнес-картам Mastercard Промсвязьбанка.

"Бизнес-шопинг" разделен на три этапа. В первый этап участникам необходимо совершить минимум три операции оплаты товаров или услуг на общую сумму 5 тыс. рублей, из которых одна — это покупка в категории "АЗС". Во второй этап — минимум пять операций на общую сумму 10 тыс. рублей, одна из которых это категория "Рестораны и кафе". В рамках третьего этапа нужно совершить минимум 10 операций на общую сумму 15 тыс. рублей, где одна из операций относится к категории "Такси". По итогам каждого из этапов будут разыгрываться карты "МЕГА подарок".

Победители акции будут выбраны в финале из числа участников, выполнивших все условия на каждом этапе. Главный приз — авиаперелет бизнес-классом с открытой датой на двоих. Клиентам, занявшим второе и третье места, будут вручен сертификат в магазин "Комус" на сумму 200 тыс. рублей и предоставлена возможность проведения командного мероприятия.

С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.