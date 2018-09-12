Директора самарской фирмы подозревают в уклонении от налогов на 10 млн рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2014 по 2016 г. подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль более 19 млн руб., заключая фиктивные договоры поставки с другими организациями. Расследование уголовного дела продолжается.