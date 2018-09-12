В Самаре обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса региона

Совещание по вопросам развития предприятий топливно-энергетического комплекса и повышения надежности и безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, расположенных на территории губернии, состоялось на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" АО "Транснефть-Приволга".

В работе совещания приняли участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области — министра промышленности и технологий Николай Брусникин, руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, заместитель директора департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Игорь Павлов, генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Дмитрий Бузлаев, директор ООО "Транснефть-Надзор" Рустем Кудояров, а также руководители ряда промышленных предприятий нефтехимического комплекса региона.

Открывая совещание, Николай Брусникин отметил, что для предприятий нефтехимического комплекса области основой обеспечения безопасной эксплуатации объектов являются процессы развития, модернизации и реконструкции. Михаил Михайлин в свою очередь проинформировал о результатах контрольно-надзорной деятельности Ростехнадзора в нефтехимическом комплексе Самарской области за первое полугодие 2018 года.

Вице-президента ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз ознакомил участников совещания с основными направлениями деятельности ПАО "Транснефть". Генеральный директор Дмитрий Бузлаев рассказал о реализации долгосрочной программы развития АО "Транснефть — Приволга", направленной на повышение энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации опасных производственных объектов. На встрече также выступили руководители ПАО "Тольяттиазот" и ПАО "КуйбышевАзот".

Итогом совещания стало определение конкретных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации опасных производственных объектов на территории региона. После чего участники совещания посетили производственные объекты АО "Транснефть-Приволга", расположенные в Волжском районе Самарской области. Они ознакомились с реализацией масштабной программы комплексной реконструкции площадочных объектов ЛПДС "Самара" и посетили церемонию ввода в эксплуатацию подпорных насосных агрегатов, построенных на станции смешения нефти в рамках данной программы.