Самарский хор "Свирель" стал победителем Всероссийского фестиваля в Артеке

В понедельник, 10 сентября, самарский хор "Свирель" под управлением хормейстера Ирины Рутс получил гран-при на Всероссийском фестивале школьных хоров "Поют дети России" в Крыму.

Мероприятие проводилось международным детским центром "Артек" совместно с Всероссийским хоровым обществом.

Коллективы прошли предварительный отбор в федеральных округах и в сложнейшей борьбе вырвались в финал, который прошел в Артеке. В гонке за первое место приняло участие 20 хоров, более 500 участников со всей страны.

В битве хоров победа досталась самарскому коллективу "Свирель", в составе которого ученики шестых классов самарской гимназии № 2. В награду они получат путевку в "Артек" в следующем году.

А в этом году "свирелькам" предстоит еще одно серьезное испытание - по итогам отборочного тура Всероссийского театрально-поэтического фестиваля "Табуретка " самарский коллектив с мюзиклом "Приключения Незнайки и его друзей" прошёл в финал, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре.