В лесном массиве Жигулевска нашли четыре плантации конопли

В Жигулевске 29-летнего безработного местного жителя подозревают в хранении наркотиков и выращивании конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчину задержали на территории СТД. У него изъяли четыре пластиковых контейнера с 240,46 г марихуаны. По словам задержанного, он самостоятельно выращивал коноплю в городском лесном массиве. Как выяснилось, с мая по август 2018 г. мужчина посадил и культивировал наркосодержащее растение в ведрах и мешках в четырех разных участках леса. Всего правоохранители изъяли 130 кустов.

По данным оперативников, подозреваемого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. По словам задержанного, он выращивал и хранил запрещенные вещества для себя и не собирался сбывать.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела.