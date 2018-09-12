В лесном массиве Жигулевска нашли четыре плантации конопли

В Жигулевске 29-летнего безработного местного жителя подозревают в хранении наркотиков и выращивании конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчину задержали на территории СТД. У него изъяли четыре пластиковых контейнера с 240,46 г марихуаны. По словам задержанного, он самостоятельно выращивал коноплю в городском лесном массиве. Как выяснилось, с мая по август 2018 г. мужчина посадил и культивировал наркосодержащее растение в ведрах и мешках в четырех разных участках леса. Всего правоохранители изъяли 130 кустов.
По данным оперативников, подозреваемого ранее уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. По словам задержанного, он выращивал и хранил запрещенные вещества для себя и не собирался сбывать.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела.
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