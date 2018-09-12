Представители СК РФ пришли с обыском в "Тольяттихимбанк"

В двух подразделениях "Тольяттихимбанка" прошли обыски. Следователи из СК РФ появились 11 сентября утром в головном офисе учреждения, также их интересовал дополнительный офис в Комсомольском районе Тольятти.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с "Тольяттиазотом". Руководство кредитного учреждения сообщает, что руководил действиями следователей старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Михаил Туманов.
"Следственная группа появилась 11 сентября в начале рабочего дня с постановлением о проведении обыска, работали часов до 22:00, не успели все, поэтому пришлось продолжить сегодня с утра, — прокомментировал ситуацию председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов. — Однако, нужно отдать должное слаженной работе следственной группы, благодаря им мы смогли быстро восстановить операционную деятельность банка и сегодня с 11:00 уже полноценно обслуживали всех клиентов, как физических, так и юридических лиц".
По словам Попова, даже 11 сентября платежная система банка функционировала в полном объеме, а платежи "проходили" в строго установленные сроки.
"Мы хотим выразить клиентам благодарность за понимание и поддержку в этой ситуации, — отмечает Александр Попов. — Ни одной жалобы по поводу вчерашних событий к нам не поступило. Банк остается надежным и работоспособным".
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже