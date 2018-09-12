Представители СК РФ пришли с обыском в "Тольяттихимбанк"

В двух подразделениях "Тольяттихимбанка" прошли обыски. Следователи из СК РФ появились 11 сентября утром в головном офисе учреждения, также их интересовал дополнительный офис в Комсомольском районе Тольятти.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, связанного с "Тольяттиазотом". Руководство кредитного учреждения сообщает, что руководил действиями следователей старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Михаил Туманов.

"Следственная группа появилась 11 сентября в начале рабочего дня с постановлением о проведении обыска, работали часов до 22:00, не успели все, поэтому пришлось продолжить сегодня с утра, — прокомментировал ситуацию председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов. — Однако, нужно отдать должное слаженной работе следственной группы, благодаря им мы смогли быстро восстановить операционную деятельность банка и сегодня с 11:00 уже полноценно обслуживали всех клиентов, как физических, так и юридических лиц".

По словам Попова, даже 11 сентября платежная система банка функционировала в полном объеме, а платежи "проходили" в строго установленные сроки.

"Мы хотим выразить клиентам благодарность за понимание и поддержку в этой ситуации, — отмечает Александр Попов. — Ни одной жалобы по поводу вчерашних событий к нам не поступило. Банк остается надежным и работоспособным".