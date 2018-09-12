Общественники нашли недочеты в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами

С 1 января 2019 г. за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) будет отвечать специальный региональный оператор. На прошедшем 11 сентября заседании общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при профильном комитете Самарской губернской думы эксперты обсудили варианты решений проблем, с которыми может столкнуться оператор.

Выбрать регионального оператора по обращению с ТБО в Самарской области должны к середине октября. Эту процедуру планировали провести раньше, но в итоге было решено сначала актуализировать "Территориальную схему обращения с отходами" — основной документ, по которому предстоит работать регоператору.

На заседании общественной комиссии замминистра энергетики и ЖКХ региона Антон Алимов отметил, что приоритетным направлением этой программы станет строительство и реконструкция действующих площадок переработки ТБО. В частности, предусмотрено появление трех экотехнопарков, 15 мусоросортировочных станций и 14 полигонов. Предполагается, что оператор сделает это за свой счет (речь идет о сумме около 3,5 млрд руб.), также будут привлечены средства национального проекта "Экология".

Кроме того, по поручению министерства, разработали электронную модель территориальной схемы. "Она учитывает всех, кто образуют отходы — население и организации, — рассказал руководитель компании-разработчика Артем Седов. — Мы пользовались данными государственной информсистемы "ЖКХ", чтобы нанести на интерактивную карту все многоквартирные и частные дома с количеством проживающих в них людей. Данные ЕГРЮЛ, Росреестра и многих других источников использовались для определения юрлиц. Также учтены несанкционированные свалки, выявленные в том числе Общероссийским народным фронтом".

Электронная модель интегрирована с основными официальными информсистемами, поэтому данные в ней регулярно обновляются. При этом регоператор сможет загружать в систему свою информацию. В ходе обсуждения завкафедрой рационального природопользования и ресурсосбережения ТГУ Марианна Кравцова обратила внимание на ряд недочетов в модели и территориальной схеме. Среди них, например, недостоверность сведений о количестве и местоположении несанкционированных свалок, а также о местах образования и накопления отходов.

"В Ставропольском районе, согласно этой модели, нет ни одной свалки, — сообщила эксперт. — Еще мы обнаружили частные дома, в которых якобы проживает по 215 человек, и многоэтажные дома — по 8-16 человек. Все это может привести к сложностям в работе будущего регоператора".

Участники заседания отметили, что зачастую муниципалитеты не предоставляют достоверные сведения о незаконных свалках. Заместитель председателя комитета губдумы по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Денис Волков подчеркнул, что решить все спорные вопросы необходимо в ближайшие сроки.

"В начале следующего года региональный оператор приступит к работе. И чтобы он смог эффективно выполнять свои функции, нужно оперативно отработать все поступившие замечания и внести в документы полную и достоверную информацию. Территориальную схему обращения с отходами и ее электронную модель рассмотрят на заседании профильного комитета губдумы в октябре. До этого нужно внести в модель и текст дополнительного соглашения с будущим регоператором все несанкционированные свалки, актуализировать данные по контейнерным площадкам, их владельцам и обслуживающим организациям", — подчеркнул он.