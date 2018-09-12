В Самаре будут судить гендиректора компании, обвиняемого в уклонении таможенных платежей на 3,5 млн рублей

В среду, 12 сентября, Куйбышевская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.
По версии таможенных органов, гендиректор компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, с 1 сентября 2016 г. по 5 мая 2017 г. перемещал через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС крупные партии композитных решетчатых настилов, проводя их таможенное оформление в зоне деятельности Самарской таможни на основании документов, содержащих недостоверные сведения.
"В результате государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн рублей, — уточнил Дионис Чамурлиев. — Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица").
Санкция этой статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Кировский районный суд Самары.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.