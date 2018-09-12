В Самаре будут судить гендиректора компании, обвиняемого в уклонении таможенных платежей на 3,5 млн рублей

В среду, 12 сентября, Куйбышевская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По версии таможенных органов, гендиректор компании, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, с 1 сентября 2016 г. по 5 мая 2017 г. перемещал через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС крупные партии композитных решетчатых настилов, проводя их таможенное оформление в зоне деятельности Самарской таможни на основании документов, содержащих недостоверные сведения.

"В результате государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 млн рублей, — уточнил Дионис Чамурлиев. — Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица").

Санкция этой статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Кировский районный суд Самары.