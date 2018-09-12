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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарских социальных предпринимателей приглашают подать заявку в акселерационную программу

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У социальных предпринимателей Самарской области появилась возможность получить финансирование социального проекта, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

О начале приема заявок в третью акселерационную программу объявил Фонд по поддержке социальных проектов (Москва). Фонд учрежден в соответствии с решением Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с целью развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в РФ.

Между правительством Самарской области и Фондом по поддержке социальных проектов 11 мая 2018 г. подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения планируется оказывать содействие обучению, консультированию, акселерации проектов, оказанию финансовой поддержки социальным предпринимателям Самарской области. Данным же соглашением определен оператор деятельности Фонда по поддержке социальных проектов – им в регионе является Инновационный фонд Самарской области.

Акселератор Фонда по поддержке социальных проектов – институт интенсивного развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку. Программы акселерации позволяют командам социальных проектов развить бизнес- и предпринимательские компетенции.

Проектам предстоит период интенсивной двухмесячной программы, направленной на ускоренное развитие проекта.

Участие в Акселераторе позволяет:

  • проработать проект с ведущими экспертами в области социального предпринимательства,
  • существенно нарастить сеть полезных контактов,
  • выявить узкие места и определить потенциальные точки роста компании,
  • получить финансирование со стороны Фонда.

Третья акселерационная программа предполагает интенсивное обучение, скайп-интервью и экспертную оценку проектов, Demo Day акселератора.

Прием заявок продлится до 23 сентября 2018 года.

Оставить заявку на акселерационную программу, а также найти ответы на все интересующие вопросы можно найти на сайте www.fundsp.ru.

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