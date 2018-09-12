Самарских социальных предпринимателей приглашают подать заявку в акселерационную программу

У социальных предпринимателей Самарской области появилась возможность получить финансирование социального проекта, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
О начале приема заявок в третью акселерационную программу объявил Фонд по поддержке социальных проектов (Москва). Фонд учрежден в соответствии с решением Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с целью развития среды социальных проектов и социального предпринимательства в РФ.
Между правительством Самарской области и Фондом по поддержке социальных проектов 11 мая 2018 г. подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения планируется оказывать содействие обучению, консультированию, акселерации проектов, оказанию финансовой поддержки социальным предпринимателям Самарской области. Данным же соглашением определен оператор деятельности Фонда по поддержке социальных проектов – им в регионе является Инновационный фонд Самарской области.
Акселератор Фонда по поддержке социальных проектов – институт интенсивного развития стартапов и действующих бизнес-проектов через обучение, менторство и экспертную поддержку. Программы акселерации позволяют командам социальных проектов развить бизнес- и предпринимательские компетенции.
Проектам предстоит период интенсивной двухмесячной программы, направленной на ускоренное развитие проекта.
Участие в Акселераторе позволяет:
- проработать проект с ведущими экспертами в области социального предпринимательства,
- существенно нарастить сеть полезных контактов,
- выявить узкие места и определить потенциальные точки роста компании,
- получить финансирование со стороны Фонда.
Третья акселерационная программа предполагает интенсивное обучение, скайп-интервью и экспертную оценку проектов, Demo Day акселератора.
Прием заявок продлится до 23 сентября 2018 года.
Оставить заявку на акселерационную программу, а также найти ответы на все интересующие вопросы можно найти на сайте www.fundsp.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html