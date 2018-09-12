Одна из столкнувшихся в Самаре легковушек врезалась в столб

Во вторник, 11 сентября, в 22:20 в Самаре в ДТП попала 36-летняя водитель Toyota Vitz, ехавшая по ул. Мориса Тореза. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области