В Самаре пенсионер на "Ниве" сбил на "зебре" женщину и девушку

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары произошла авария с участием 69-летнего водителя "Нивы", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 16:20 на пешеходном переходе в районе перекрестка Московского Шоссе и пр. Кирова он сбил 31-летнюю женщину и 17-летнюю девушку. В областном полицейском главке уточняют, что обе пострадавшие госпитализированы. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Собран проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение.