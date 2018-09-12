В Самаре пенсионер на "Ниве" сбил на "зебре" женщину и девушку

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары произошла авария с участием 69-летнего водителя "Нивы", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 16:20 на пешеходном переходе в районе перекрестка Московского Шоссе и пр. Кирова он сбил 31-летнюю женщину и 17-летнюю девушку.
В областном полицейском главке уточняют, что обе пострадавшие госпитализированы.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Собран проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.
Водителя надо прав лишить! У пострадавших сотрясение мозга, у одного сложный перелом, требуется оперативное вмешательство! И за что им это? За то что шли по тротуару по своим делам? Водительница, а если бы твоего ребенка или родного человека сбили на ТРОТУАРЕ! Живи с теперь с этой мыслью всю жизнь, и если не отберут права, то выброси их в помойку! Умей отвечать за свои поступки! Про возмещение ущерба тебе сообщат пострадавшие как придут в чувства, тебе должно быть стыдно, горько и совестно за твою манеру вождения! Свою жизнь спасла, а две чужих сбила! Позор!