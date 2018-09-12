ХК "Лада" одержал волевую победу над "Горняком" - 2:1

В среду, 12 сентября, в очередном матче "ВХЛ — Кубок Шелкового пути" "Лада" встретилась с "Горняком" (Учалы).

Первый момент для взятия ворот создали хозяева, вдвоем выкатившиеся против голкипера "Горняка", но бросок Алексея Мастрюкова пришелся в штангу. В концовке стартового периода хозяева остались на льду втроем против пятерки гостей, но выстояли.

Счет на последней минуте второго периода открыл защитник гостей Александр Щемеров: после его дальнего броска шайба, задев чью-то ногу, влетела в ворота Александра Скрынника - 0:1.

На 44-й минуте Роман Дубинин дальним броском сравнял счет (1:1). И почти сразу Алексей Мастрюков вывел вперед "Ладу" — 2:1.

За 5 секунд до окончания матча гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но счет не изменился — "Лада" одержала третью победу подряд, сообщает официальный сайт клуба.