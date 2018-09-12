ХК ЦСК ВВС проиграл "Южному Уралу" - 2:3

В среду, 12 сентября, в очередном матче ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал на своем льду "Южный Урал" из Орска.
Счет открыл Александр Степаненко, но гости быстро сравнялись — 1:1. До конца первого периода шайба Разата Тимирова снова вывела "летчиков" вперед — 2:1. Удержать лидерство ЦСК ВВС не смог, пропустив еще дважды — 2:3, сообщает официальный сайт лиги.
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