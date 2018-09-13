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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть - Приволга" реконструирует ЛПДС "Самара"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию объекты станции смешения нефти линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" районного нефтепроводного управления. Работы проводились в рамках программы комплексной реконструкции площадочных объектов ЛПДС.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.

Реализация программа реконструкции площадочных объектов ЛПДС "Самара" началась в 2013 году и была разделена на несколько этапов. Всего в программу вошли 99 объектов, на сегодняшний день работы завершены по 55 из них. В 2018 году введены в эксплуатацию объекты трех пусковых комплексов — № 4, 6 и 16. В, частности, на станции смешения нефти построены 12 насосных агрегатов, три молниеотвода, две емкости сбора утечек и дренажа, смонтированы 12 фильтров, 70 единиц запорной арматуры, заменено более 3,7 км технологических трубопроводов и около 200 км кабельно-проводниковой продукции.

"ЛПДС "Самара" — важный объект не только для АО "Транснефть - Приволга", но и для компании "Транснефть" в целом, — отметил на церемонии ввода в эксплуатацию вице-президент Павел Ревель-Муроз. — Одной из главных задач масштабной реконструкции, которая проводится с 2013 года, является повышение надежности и безопасной эксплуатации объекта. В настоящее время выполнено практически 50% всего объема работ".

Производственный комплекс ЛПДС "Самара" включает в себя станцию смешения нефти и две нефтеперекачивающие станции: "Самара-1", "Самара-2". На ЛПДС "Самара" находится крупнейший резервуарный парк в РФ, состоящий из 71 резервуара. Территория станции составляет более 216 гектаров.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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