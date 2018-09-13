"Транснефть - Приволга" реконструирует ЛПДС "Самара"

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию объекты станции смешения нефти линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" районного нефтепроводного управления. Работы проводились в рамках программы комплексной реконструкции площадочных объектов ЛПДС.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, руководитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Михаил Михайлин и начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.

Реализация программа реконструкции площадочных объектов ЛПДС "Самара" началась в 2013 году и была разделена на несколько этапов. Всего в программу вошли 99 объектов, на сегодняшний день работы завершены по 55 из них. В 2018 году введены в эксплуатацию объекты трех пусковых комплексов — № 4, 6 и 16. В, частности, на станции смешения нефти построены 12 насосных агрегатов, три молниеотвода, две емкости сбора утечек и дренажа, смонтированы 12 фильтров, 70 единиц запорной арматуры, заменено более 3,7 км технологических трубопроводов и около 200 км кабельно-проводниковой продукции.

"ЛПДС "Самара" — важный объект не только для АО "Транснефть - Приволга", но и для компании "Транснефть" в целом, — отметил на церемонии ввода в эксплуатацию вице-президент Павел Ревель-Муроз. — Одной из главных задач масштабной реконструкции, которая проводится с 2013 года, является повышение надежности и безопасной эксплуатации объекта. В настоящее время выполнено практически 50% всего объема работ".