Оператор самарского ТЦ "Парк Хаус" признан банкротом

Арбитражный суд Москвы признал оператора ТЦ "Парк Хаус" ООО "Арес Недвижимость" банкротом, пишет "КоммерсантЪ". В компании стартовало конкурсное производство. Кредиторами "Арес Недвижимости" выступают Райффайзенбанк (6 млрд руб.) и ЗАО "РентСервис" (15 млн руб.). Также в реестр кредиторов с суммой требования порядка 19 млн руб. пытается войти второй оператор "Парк Хауса" — ООО "Финекс-Актив".

"РентСервис" и "Финекс-Актив" выступают против банкротства организации, считая, что платежеспособность "Ареса" можно восстановить. По их мнению, задолженность "Арес Недвижимости" перед Райффайзенбанком создана с целью причинить вред другим кредиторам и продать объект недвижимости в рамках процедуры банкротства, чтобы избежать уплаты НДС. "Финекс-Актив" указывал на наличие аффилированности между собственником "Ареса" Георгием Угрюмовым и Райффайзенбанком, однако суд счел доводы необоснованными. В конце прошлого месяца второй кредитор компании обратился в суд с требованием признать мнимым кредитный договор.

ООО "Арес Недвижимость" создано в 2010 году в Москве. Собственниками компании в равных долях выступают "Биатт инвесторс групп лтд." и Георгий Угрюмов. Организации принадлежит порядка 28 тыс. кв. м в самарском ТЦ "Парк Хаус" (общая площадь торгового центра — 55 тыс. кв. м), а также земля под ним. По оценке экспертов, стоимость активов составляет порядка 1,5 млрд рублей.

С иском о банкротстве оператора самарского торгового центра из-за долга в размере около 2,5 млрд руб. Райффайзенбанк обратился в арбитражный суд в июне прошлого года. Позднее в материалах дела стала фигурировать сумма в размере 6 млрд руб. Этой весной собственник организации "Биатт инвесторс групп лтд." заявил о намерении погасить долг подконтрольной организации. Рассмотрение заявления отложено до ноября. В августе принадлежащая обществу часть ТЦ закрылась. Это связывали с ходом банкротства "Ареса", но, по словам экспертов, это маловероятно. "При банкротстве остановка ТЦ не практикуется предыдущим менеджментом, поскольку это сильно уменьшает стоимость актива", — поясняет руководитель направления "банкротство и несостоятельность" компании "Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков.

Как отмечает представитель юридической компании "Сотби" Михаил Дудик, некоторые изменения в работе ТЦ все же возможны. "При проведении банкротства конкурсный управляющий обязан осуществить ревизию заключенных договоров, расторгнуть те из них, что заключены на невыгодных для собственника условиях, а также разобраться с обслуживанием помещений", — говорит Михаил Дудик. Как сообщили "Ъ" сотрудники "Парк Хауса", сейчас торговый центр полностью функционирует. Как добавляют юристы, торговый центр может продолжить работу даже при предусмотренной конкурсным производством процедурой реализации имущества на торгах.

Получить комментарии от участников процесса "Ъ" не удалось.