В Самаре 33 человека тушили пожар в Куйбышевском районе

В среду, 12 сентября, в 18:20, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в пер. Заливной Куйбышевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел второй этаж и кровля частного дома на площади 100 кв. м. В тушении участвовали 33 человека, которые, используя восемь спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 18:47. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.