В Чапаевске пропал 11-летний воспитанник соцучреждения

В Чапаевске полиция разыскивает 11-летнего Артема Журавлева, который 28 августа 2018 г. ушел из соцучреждения и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители продолжают обследовать чердаки, подвалы, заброшенные дома и дачные массивы в районе проживания несовершеннолетнего, опрашивают граждан, которые могли его видеть. Сверстники пропавшего рассказали полицейским, что Артем может находиться в Самаре.

Приметы пропавшего: на вид 8-10 лет, худощавое телосложение, серые глаза, светлые короткие волосы, был одет в темно-синюю рубашку, черные шорты и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит обращаться по телефонам: 8(84639) 2-51-29 или 020 (102 с мобильного).