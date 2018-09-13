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Помощник полпреда президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел прием граждан

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 сентября, в Нижнем Новгороде помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергей Валенков провел прием граждан. Среди заявителей была и жительница Самары.

Она обратилась в адрес президента с просьбой посодействовать в благоустройстве внутридомовой территории. В ее доме № 6 по ул. Николая Панова отсутствуют проезд, уличное освещение, а также пригодные для использования детская и контейнерная площадки.

Глава администрации Октябрьского района Самары Алла Волчкова проинформировала помощника полпреда, что будут приняты необходимые меры и обозначила сроки решения указанных вопросов.

Сергей Валенков рекомендовал ускорить проведение данных мероприятий: не позднее 20 сентября завершить работы по благоустройству внутридомовой территории и до 1 июля 2019 года обеспечить уличное освещение.

По итогам приема Сергей Валенков дал поручения главным федеральным инспекторам по Чувашской Республике, Оренбургской и Самарской областям взять на контроль реализацию принятых решений.

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