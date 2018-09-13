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Общество

В Тольятти утвердили программу по профилактике наркомании

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, администрация Тольятти утвердила муниципальную программу "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти в 2019–2023 гг.", сообщается на официальном сайте.

Как отмечают разработчики программы, ситуация с наркозависимостью в Тольятти улучшается. Так, по данным Тольяттинского наркологического диспансера показатель распространенности наркомании по итогам 2017 года снизился на 15,4% и составил 380 на 100 тыс. человек.

Программа нацелена на то, чтобы количество наркозависимых продолжало сокращаться. В частности, число отравлений несовершеннолетних наркотическими веществами к 2023 году должно сократиться до 1 случая.

Среди мероприятий программы — проведение информационных акций и культурно-массовых мероприятий, показ антинаркотических роликов и телепередач. Особое внимание отводится работе с детьми и подростками. Их будут информировать о печальных последствиях употребления наркотиков и призывать к здоровому образу жизни.

Гид потребителя

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