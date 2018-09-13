В Тольятти утвердили программу по профилактике наркомании

В среду, 12 сентября, администрация Тольятти утвердила муниципальную программу "Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти в 2019–2023 гг.", сообщается на официальном сайте.
Как отмечают разработчики программы, ситуация с наркозависимостью в Тольятти улучшается. Так, по данным Тольяттинского наркологического диспансера показатель распространенности наркомании по итогам 2017 года снизился на 15,4% и составил 380 на 100 тыс. человек.
Программа нацелена на то, чтобы количество наркозависимых продолжало сокращаться. В частности, число отравлений несовершеннолетних наркотическими веществами к 2023 году должно сократиться до 1 случая.
Среди мероприятий программы — проведение информационных акций и культурно-массовых мероприятий, показ антинаркотических роликов и телепередач. Особое внимание отводится работе с детьми и подростками. Их будут информировать о печальных последствиях употребления наркотиков и призывать к здоровому образу жизни.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!