Самарцы участвуют в "Зарнице Поволжья-2018"

В среду, 12 сентября, в Оренбурге в сквере у памятника Герою России Александру Прохоренко состоялось торжественное открытие шестого окружного финала юнармейской военно-патриотической игры "Зарница Поволжья-2018".
Соревнования проходят с 12 по 15 сентября на базе отдыха "Самородово". Участие в них принимают 14 команд из разных регионов ПФО, включая Самарскую область.
От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин. "Сегодня игра "Зарница" приобрела массовый характер и стала одной из визитных карточек ПФО, - сказал Паньшин. - Наша общая задача - возродить лучшие традиции военно-патриотического воспитания молодежи, не допустить искажения истории, сохранить моральные ценности, преемственность поколений, высокие чувства гордости и любви к Родине".
В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК "Олимпийский" и на стадионе "Оренбург" состоялись соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров.
На территории воинской части №33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова. Также юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе "Салют, Победа!", приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе СОЛДК "Самородово".
Военно-спортивная игра "Зарница Поволжья" является одним из социально значимых проектов Приволжского федерального округа. Цель проекта - приобщение детей и подростков к военно-прикладным видам спорта, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, а также подготовка к службе в Вооруженных Силах России.
Основной частью игры в 2018 году, по традиции, станет состязательная программа. Юным спортсменам округа предстоит помериться силами в физической подготовке (бег на 60 м и 1000 м, стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты, силовая гимнастика); военной подготовке (строевая подготовка, сборка-разборка макета АК); спортивном ориентировании, а также в военно-исторической викторине.
Кульминацией "Зарницы Поволжья-2018" будет тактическая игра на местности. Команде-победительнице шестого окружного финала предстоит защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры "Победа".
Помимо спортивной части, для участников игр подготовлена культурно-развлекательная программа, наполненная тематическими днями: День ДОСААФ, День ветеранских организаций, День молодежных организаций, День казачества.