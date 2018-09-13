Самарцы участвуют в "Зарнице Поволжья-2018"

В среду, 12 сентября, в Оренбурге в сквере у памятника Герою России Александру Прохоренко состоялось торжественное открытие шестого окружного финала юнармейской военно-патриотической игры "Зарница Поволжья-2018".

Соревнования проходят с 12 по 15 сентября на базе отдыха "Самородово". Участие в них принимают 14 команд из разных регионов ПФО, включая Самарскую область.

От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного этапа поприветствовал заместитель полпреда Игорь Паньшин. "Сегодня игра "Зарница" приобрела массовый характер и стала одной из визитных карточек ПФО, - сказал Паньшин. - Наша общая задача - возродить лучшие традиции военно-патриотического воспитания молодежи, не допустить искажения истории, сохранить моральные ценности, преемственность поколений, высокие чувства гордости и любви к Родине".

В первый день военно-спортивной игры юнармейцев ждала обширная соревновательная программа. В СКК "Олимпийский" и на стадионе "Оренбург" состоялись соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу на 60 метров.

На территории воинской части №33860 прошли состязания по преодолению полосы препятствий, силовой гимнастике, метанию гранат и учебной стрельбе из автомата Калашникова. Также юнармейцы побывали в историко-мемориальном комплексе "Салют, Победа!", приняли участие в культурно-развлекательной программе на базе СОЛДК "Самородово".