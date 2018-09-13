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Занятость Экономическая политика

Самара заняла девятое место по средней зарплате среди крупных российских городов

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики "Avito Работа" изучили рынок труда в Самаре и выяснили, что зарплата местных жителей на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России. Больше всего востребованы сотрудники в продажах - на эту сферу приходится 20% вакансий самарских работодателей.

По данным Avito, региональная столица заняла девятое место по величине средней зарплаты среди крупных российских городов. Самарцы получают в среднем 34,7 тыс. руб. в месяц, что составляет более половины (56%) от московской заработной платы (61,6 тыс. руб. в месяц). Оплата труда в Самаре на 8% ниже среднего уровня по городам России (37,9 тыс. руб.).

Средняя зарплата в городах Самарской области ниже, чем в столице региона: например, в Тольятти она составляет 28,3 тыс. руб., в Новокуйбышевске - 28,9 тыс. рублей. В наиболее востребованных у работодателей сферах в Самаре среднее вознаграждение выше, чем в области.

В исследовании отмечается, что в строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, страховании и юриспруденции компании предлагают потенциальным работникам зарплату, превышающую их ожидания. Так, в строительстве средняя зарплата по Самаре составляет 48,8 тыс. руб. в месяц, по области - 44,4 тыс., а автомобильном бизнесе - 42,7 тыс. и 39 тыс руб., в транспорте и логистике - 39,9 и 37 тыс. руб., соответственно.

В шести профессиональных сферах зарплатные ожидания потенциальных работников, напротив, превышают зарплатные предложения в вакансиях. Это такие отрасли, как маркетинг, госслужба, туризм, образование, безопасность и домашний персонал.

По данным "Avito Работа", чаще всего работу в Самарском регионе ищут студенты и соискатели без опыта. На втором месте в рейтинге наиболее востребованных сфер деятельности среди соискателей - строительство, на третьем - транспорт и логистика. Также в пятерку лидеров входят продажи и производство. Затем идут автомобильный бизнес, административная работа, бухгалтерия и финансы, туризм и ресторанный бизнес, а также охрана и безопасность.

Примечательно, что самые популярные сферы у соискателей совпадают с наиболее востребованными у работодателей. На первом месте - продажи: каждая пятая вакансия на "Avito Работа" в Самарской области размещена именно в этой сфере. 13% вакансий размещены в категории "Транспорт и логистика", 12% - производство и сельское хозяйство, 10% - в строительстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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