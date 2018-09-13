Самара заняла девятое место по средней зарплате среди крупных российских городов

Аналитики "Avito Работа" изучили рынок труда в Самаре и выяснили, что зарплата местных жителей на 8% ниже, чем в среднем по крупным городам России. Больше всего востребованы сотрудники в продажах - на эту сферу приходится 20% вакансий самарских работодателей.

По данным Avito, региональная столица заняла девятое место по величине средней зарплаты среди крупных российских городов. Самарцы получают в среднем 34,7 тыс. руб. в месяц, что составляет более половины (56%) от московской заработной платы (61,6 тыс. руб. в месяц). Оплата труда в Самаре на 8% ниже среднего уровня по городам России (37,9 тыс. руб.).

Средняя зарплата в городах Самарской области ниже, чем в столице региона: например, в Тольятти она составляет 28,3 тыс. руб., в Новокуйбышевске - 28,9 тыс. рублей. В наиболее востребованных у работодателей сферах в Самаре среднее вознаграждение выше, чем в области.

В исследовании отмечается, что в строительстве, автомобильном бизнесе, транспорте, страховании и юриспруденции компании предлагают потенциальным работникам зарплату, превышающую их ожидания. Так, в строительстве средняя зарплата по Самаре составляет 48,8 тыс. руб. в месяц, по области - 44,4 тыс., а автомобильном бизнесе - 42,7 тыс. и 39 тыс руб., в транспорте и логистике - 39,9 и 37 тыс. руб., соответственно.

В шести профессиональных сферах зарплатные ожидания потенциальных работников, напротив, превышают зарплатные предложения в вакансиях. Это такие отрасли, как маркетинг, госслужба, туризм, образование, безопасность и домашний персонал.

По данным "Avito Работа", чаще всего работу в Самарском регионе ищут студенты и соискатели без опыта. На втором месте в рейтинге наиболее востребованных сфер деятельности среди соискателей - строительство, на третьем - транспорт и логистика. Также в пятерку лидеров входят продажи и производство. Затем идут автомобильный бизнес, административная работа, бухгалтерия и финансы, туризм и ресторанный бизнес, а также охрана и безопасность.

Примечательно, что самые популярные сферы у соискателей совпадают с наиболее востребованными у работодателей. На первом месте - продажи: каждая пятая вакансия на "Avito Работа" в Самарской области размещена именно в этой сфере. 13% вакансий размещены в категории "Транспорт и логистика", 12% - производство и сельское хозяйство, 10% - в строительстве.