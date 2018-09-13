В Самаре пройдет экологический субботник

В субботу, 15 сентября, во Всемирный день чистоты, Самара поддержит Общероссийский гражданский проект "Сделаем!", в рамках которого с 10 до 15 часов пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино (18 км, Самара).
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Собранный мусор отправят на вторичную переработку, а населению расскажут о раздельном сборе отходов. Готовность участвовать в мероприятии уже выразили около полутора сотен человек.
В финале акции участников ждут мастер-класс от компании-партнера по раскрашиванию сумок, интерактив от Русского географического общества, прямая трансляция по Skype по всему миру. Также пришедшим предложат питьевую воду и легкий провиант.
Для желающих внести свою лепту в уборку береговой зоны озера выделяется несколько автобусов, которые бесплатно доставят до места проведения акции и обратно. Адрес и время отправления: пр. Ленина, 3, в 9:00.
Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области", управление Росприроднадзора по региону, департамент городского хозяйства и экологии Самары и Совет работающей молодежи области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в том числе для координирования проведения акции), СМИ, представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду. Также для съемки акции у берегов озера Паршино на добровольной основе приглашаются фотографы и операторы.
Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.
В Самаре и области собрана команда организаторов реализации проекта, идет поиск партнеров, составляется карта свалок с оценкой их размеров и состава. Налаживается взаимодействие с переработчиками отходов и транспортными компаниями. Ведется набор волонтеров.
Контакты:
- координация проекта "Сделаем!" в Самарской области - 8 (937) 990-14-98 (София Сергеевна Атаманова);
- группа "Сделаем!"2018 в Самарской области (в социальной сети ВКонтакте): https://vk.com/sdelaem63samara.
В 2018 г. во Всемирный день чистоты проект "Сделаем!" пройдет в 133 странах мира. Его цель - объединить общественность, власть, бизнес и средства массовой информации в одну команду для выявления несанкционированных свалок, эффективной очистки природы от мусора и сохранения чистоты, привлечения внимания к проблеме мусора и ее решению.
Движение "Сделаем!" зародилось в Эстонии в 2008 г.: 5% населения страны за пять часов собрали 10 тыс. т отходов, часть которых отправили на переработку. По информации организаторов акции, спустя четыре года загрязненность территорий снизилась на 75%. Акцию переняли в 116 странах. Общий охват участников за 10 лет - 18 млн человек; собрано 540 тыс. т отходов. В России пилотная версия проекта в 2012 г. привлекла 85 тыс. человек. В 2018 г. стран-участников - 133 (в том числе и Россия: на федеральном уровне проект поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи).
На сегодня в регионах России осуществляется активная подготовка команд к Всемирному дню чистоты.