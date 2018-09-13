В Самаре пройдет экологический субботник

В субботу, 15 сентября, во Всемирный день чистоты, Самара поддержит Общероссийский гражданский проект "Сделаем!", в рамках которого с 10 до 15 часов пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино (18 км, Самара).

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Собранный мусор отправят на вторичную переработку, а населению расскажут о раздельном сборе отходов. Готовность участвовать в мероприятии уже выразили около полутора сотен человек.

В финале акции участников ждут мастер-класс от компании-партнера по раскрашиванию сумок, интерактив от Русского географического общества, прямая трансляция по Skype по всему миру. Также пришедшим предложат питьевую воду и легкий провиант.

Для желающих внести свою лепту в уборку береговой зоны озера выделяется несколько автобусов, которые бесплатно доставят до места проведения акции и обратно. Адрес и время отправления: пр. Ленина, 3, в 9:00.

Региональная общественная организация "Экологический контроль Самарской области", управление Росприроднадзора по региону, департамент городского хозяйства и экологии Самары и Совет работающей молодежи области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в том числе для координирования проведения акции), СМИ, представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду. Также для съемки акции у берегов озера Паршино на добровольной основе приглашаются фотографы и операторы.

Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.

В Самаре и области собрана команда организаторов реализации проекта, идет поиск партнеров, составляется карта свалок с оценкой их размеров и состава. Налаживается взаимодействие с переработчиками отходов и транспортными компаниями. Ведется набор волонтеров.

Контакты: